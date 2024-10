La situazione dei disturbi in Toscana (Di martedì 22 ottobre 2024) La salute mentale è una componente integrante della salute e del benessere di ogni individuo e della società e, pertanto, monitorarne l’andamento rappresenta uno dei principali indicatori in grado di rappresentare lo stato di salute di una popolazione. Un'indagine del 2022 condotta dall'HBSC in Italia ha rilevato un livello di benessere psicologico definito “buono” dalla scala WHO-5, ma che tende a ridursi progressivamente all’aumentare dell’età. Restringendo il campo alla sola Toscana, la prima cosa che emerge è che il 20,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni si sente quotidianamente giù di morale, il 18,5% irritabile e il 23,5% nervoso, con le ragazze che registrano tali sentimenti in modo più marcato rispetto ai coetanei maschi. Lanazione.it - La situazione dei disturbi in Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La salute mentale è una componente integrante della salute e del benessere di ogni individuo e della società e, pertanto, monitorarne l’andamento rappresenta uno dei principali indicatori in grado di rappresentare lo stato di salute di una popolazione. Un'indagine del 2022 condotta dall'HBSC in Italia ha rilevato un livello di benessere psicologico definito “buono” dalla scala WHO-5, ma che tende a ridursi progressivamente all’aumentare dell’età. Restringendo il campo alla sola, la prima cosa che emerge è che il 20,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni si sente quotidianamente giù di morale, il 18,5% irritabile e il 23,5% nervoso, con le ragazze che registrano tali sentimenti in modo più marcato rispetto ai coetanei maschi.

