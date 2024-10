IN – Zielinski parte con la squadra per Young Boys-Inter: 4 assenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Piotr Zielinski sta viaggiando con la squadra per Berna in vista della sfida di Champions League tra Young Boys e Inter, come raccolto dal nostro inviato sul posto. Sono 4, invece, gli assenti per la sfida. LA PRESENZA – Piotr Zielinski ci sarà nel match tra Young Boys e Inter. Questo è quanto raccolto sul posto dal nostro inviato Onorio Ferraro, con indicazioni Interessanti anche in merito agli altri componenti del gruppo che sta volando per Berna in vista della sfida di Champions League con gli svizzeri. In particolare, anche i due calciatori dell’Inter Primavera Thomas Berenbruch e Mike Aidoo sono con la squadra per prendere parte, sicuramente dalla panchina, alla terza gara di questa Champions League. Inter-news.it - IN – Zielinski parte con la squadra per Young Boys-Inter: 4 assenti Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Piotrsta viaggiando con laper Berna in vista della sfida di Champions League tra, come raccolto dal nostro inviato sul posto. Sono 4, invece, gliper la sfida. LA PRESENZA – Piotrci sarà nel match tra. Questo è quanto raccolto sul posto dal nostro inviato Onorio Ferraro, con indicazioniessanti anche in merito agli altri componenti del gruppo che sta volando per Berna in vista della sfida di Champions League con gli svizzeri. In particolare, anche i due calciatori dell’Primavera Thomas Berenbruch e Mike Aidoo sono con laper prendere, sicuramente dalla panchina, alla terza gara di questa Champions League.

Inter - Zielinski svela : «Klopp mi invitò a casa sua - ma sono stato più vicino a questa squadra» - L’INTERESSE DEL LIVERPOOL E L’INVITO DI KLOPP – «Jurgen Klopp mi ha […]. L’ex centrocampista del Napoli ha parlato di alcuni suoi aneddoti per quanto riguarda i suoi mancati trasferimenti Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, è intervenuto da ospite al canale FootTruck per parlare di alcuni interessati retroscena sulla sua carriera, alcuni risalenti addirittura prima del passaggio al ... (Calcionews24.com)

Lobotka : «McTominay gioca in modo diverso rispetto a Zielinski. Ha grandi qualità - lavora per la squadra» - Napoli-Como, le ufficiali Alle 18:30 prenderà il via il match tra Napoli e Como al Maradona. Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Dici qualcosa in italiano? «Per l’italiano vediamo il prossimo anno». Ha fatto il suo meglio. (Ilnapolista.it)