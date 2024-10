Quotidiano.net - Immersioni, lezioni di volo e la pizza: tutte le passioni del principino George

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Oltre al calcio, al tennis e alla chitarra, il principed’Inghilterra, figlio dell’erede al trono William e Kate Middleton, ha recentemente scoperto una nuova avventura: lesubacquee. A rivelarlo è stato proprio William durante un incontro con i campioni olimpici Adam Peaty e Tom Dean.In quell’occasione il primogenito di Carlo III e della compianta Diana Spencer ha condiviso con orgoglio la sorprendente esperienza subacquea del suo rampollo. Inizialmente, i genitori erano un po’ preoccupati per come avrebbe reagito, ma William ha raccontato che il futuro re si è sentito subito a suo agio: “Pensavamo che si sarebbe spaventato, ma in realtà ha adorato l'esperienza”. A soli 11 anni, il principesta già mostrando un notevole interesse per attività avventurose e stimolanti, rendendo leuna delle sue nuove