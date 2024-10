Il ritorno del trucco gotico, la guida per farlo in poche mosse (Di martedì 22 ottobre 2024) Il trucco dark è tornato alla ribalta con il new goth make-up, uno stile intenso, drammatico e al tempo stesso romantico, che ha padroneggiato sulle passerelle dell’autunno/inverno 2024-2025. Caratterizzato da eyeliner molto marcati e labbra vampy, questo look sancisce il ritorno del goth anni '80, rinnovato con qualche tocco più in linea con l’estetica contemporanea. Il trucco gotico, nelle sue diverse varianti, ha conquistato varie star dei nostri giorni come Kristen Stewart, Billie Eilish e Rihanna. Pelle di luna In base ai propri gusti estetici e alle proprie esigenze, si può preferire un'estetica romantica-vittoriana o vampiresca. A ogni modo, ci sono alcune regole chiave che valgono per l’uno e per l’altro stile. La pelle deve essere chiara e diafana. Quotidiano.net - Il ritorno del trucco gotico, la guida per farlo in poche mosse Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildark è tornato alla ribalta con il new goth make-up, uno stile intenso, drammatico e al tempo stesso romantico, che ha padroneggiato sulle passerelle dell’autunno/inverno 2024-2025. Caratterizzato da eyeliner molto marcati e labbra vampy, questo look sancisce ildel goth anni '80, rinnovato con qualche tocco più in linea con l’estetica contemporanea. Il, nelle sue diverse varianti, ha conquistato varie star dei nostri giorni come Kristen Stewart, Billie Eilish e Rihanna. Pelle di luna In base ai propri gusti estetici e alle proprie esigenze, si può preferire un'estetica romantica-vittoriana o vampiresca. A ogni modo, ci sono alcune regole chiave che valgono per l’uno e per l’altro stile. La pelle deve essere chiara e diafana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Così mia figlia è pronta in 40 minuti” : il trucco salva-tempo della mamma per il ritorno a scuola - Il trucco funziona anche se la figlia è troppo piccola per leggere l'orologio: al posto delle lancette vengono usati i colori per indicare le varie attività da svolgere prima di uscire di casa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Belén Rodriguez senza trucco : la conduttrice si prepara al ritorno tv con un look al naturale - Belén Rodriguez inizia il primo giorno di registrazioni. La showgirl tornerà a condurre due programmi sul Nove e su Real Time: per prepararsi al set opta per un look naturale senza make up.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ritorno a scuola no-stress : il trucco di una mamma per semplificare la scelta dei vestiti al mattino - Una mamma americana con tre figli ha pubblicato su TikTok un'ingegnosa soluzione per semplificare le mattine prima di andare a scuola: ogni giorno i figli aprono una scatola contenente l'outfit del giorno preparato a inizio settimana.Continua a leggere . (Fanpage.it)