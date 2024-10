361magazine.com - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo volano a Madrid: la reazione

(Di martedì 22 ottobre 2024)lasciano la Casa più spiata d’Italia ein Spagna per una settimana. Il motivo e l’accaduto, nel corso della nuova diretta il conduttore ha rivelato che ci sarà una finta e doppia eliminazione. Nel momento in cui viene svelato l’esito del televoto, rimangono. I due inquilini non verranno eliminati ma risultano essere sono i preferiti del pubblico. E le sorprese non finiscono qui.infatti voleranno in Spagna per una settimana per viversi una doppia emozione nel reality show Gran Hermano. Leggi anchein lacrime: la madre svela un segreto Ladegli inquilini Il conduttore comunica ache deve abbandonare la Casa. “Non è vero. Cosa state facendo? Non è vero” dichiara Helena tra le lacrime correndo ad abbracciare il gieffino.