Gli studenti del "Manzoni" parteciperanno all'Eco-Tour "Ricomincio da tRE" (Di martedì 22 ottobre 2024) Domani, 23 ottobre, le classi 4Ae, 4Ce e 5Ce del Liceo Economico-Sociale (LES) "Manzoni" di Caserta parteciperanno in esclusiva alla tappa casertana dell'Eco-Tour "Ricomincio da tRE", una manifestazione nazionale di grande rilievo che promuove il consumo responsabile e l’economia circolare Casertanews.it - Gli studenti del "Manzoni" parteciperanno all'Eco-Tour "Ricomincio da tRE" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domani, 23 ottobre, le classi 4Ae, 4Ce e 5Ce del Liceo Economico-Sociale (LES) "" di Casertain esclusiva alla tappa casertana dell'Eco-da tRE", una manifestazione nazionale di grande rilievo che promuove il consumo responsabile e l’economia circolare

