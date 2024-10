Gaeta.it - Ferrara Food Festival 2024: novità, eventi e sfide gastronomiche in arrivo dal 31 ottobre

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilsi prepara a un'edizione ricca diche conquisteranno gli appassionati di cucina e gastronomia, in programma dal 31al 3 novembre. La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Piazza Municipale, cuore pulsante dell'evento, dove chef di fama, produttori locali e semplici cittadini si uniranno in una celebrazione del buon cibo e delle tradizioni culinarie ferraresi. Un'esperienza gastronomica immersiva Ilsi conferma un appuntamento di riferimento per chi ama l'enogastronomia, offrendo un'esperienza completa che abbraccia ogni aspetto della cultura culinaria. All'interno del PalaSimaBio, glisaranno caratterizzati da showcooking condotti da chef stellati e giovani talenti, che metteranno in mostra non solo le loro abilità, ma anche i segreti della cucina tradizionale ferrarese.