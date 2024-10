Sport.quotidiano.net - Eccellenza Una Massese bella ma solo a metà: "Nel primo tempo ci siamo fatti male da soli"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una partita a due facce per la, che domenica al Vitali ha concesso i primi 45 minuti al Real Forte Querceta, dominando invece la seconda frazione, nella quale ha costruito alcune occasioni per poterla anche vincere e rischiato comunque di concedere gol all’unico affondo avversario. Un bilancio positivoin parte, quindi, per il tecnico bianconero Massimiliano Pisciotta: "Nel– ha commentato nel post gara –rimasti negli spogliatoi e cidelda. Non riuscivamo ad uscire da dietro, mentre a centrocampo e in attacco eravamo in balia degli avversari anche se sapevamo che avrebbero giocato molto in verticale coinvolgendo gli esterni e abbiamo preso nuovamente gol su un pallone buttato in area da cinquanta metri.