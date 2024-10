È morto a 34 anni Federico Asta: il “pasticcere dei vip” si è schiantato con il suo scooter contro un suv (Di martedì 22 ottobre 2024) È morto Federico Asta. Il “pasticcere dei vip”, così soprannominato perché le sue torte erano apprezzate da sportivi, cantanti e attori, ha perso la vita a 34 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto nella sua città, Bologna. Asta, infatti, era a bordo del suo scooter, intorno alle 22 di lunedì 21 ottobre, quando si è schiantato contro un Suv che arrivava dalla direzione opposta. Il giovane pasticcere sarebbe stato sbalzato a terra nell’impatto, che poi si è rivelato fatale. Illeso, invece, l’automobilista, che dopo essere stato sottoposto alle prime cure, sarebbe stato poi dimesso e rimandato a casa. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, che in questo momento è al vaglio della polizia locale. Ilfattoquotidiano.it - È morto a 34 anni Federico Asta: il “pasticcere dei vip” si è schiantato con il suo scooter contro un suv Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È. Il “dei vip”, così soprannominato perché le sue torte erano apprezzate da sportivi, cantanti e attori, ha perso la vita a 34in seguito a un incidente stradale avvenuto nella sua città, Bologna., infatti, era a bordo del suo, intorno alle 22 di lunedì 21 ottobre, quando si èun Suv che arrivava dalla direzione opposta. Il giovanesarebbe stato sbalzato a terra nell’impatto, che poi si è rivelato fatale. Illeso, invece, l’automobilista, che dopo essere stato sottoposto alle prime cure, sarebbe stato poi dimesso e rimandato a casa. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, che in questo momento è al vaglio della polizia locale.

