Due imprenditori edili denunciati per illecito smaltimento di rifiuti nel Parco Nazionale dell’Aspromonte (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio effettuata dai Carabinieri Forestali di Reggio Calabria, due imprenditori edili sono stati denunciati per abbandono e smaltimento illecito di rifiuti all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte. La scoperta è avvenuta durante un controllo straordinario, messo in atto per reprimere gli illeciti ambientali che minacciano questo importante ecosistema. I denunciati, un uomo di 63 anni con precedenti di polizia e un suo giovane socio di 23 anni, sono stati accusati di aver creato una discarica abusiva in un’area protetta, mettendo a rischio la salute ambientale. Gaeta.it - Due imprenditori edili denunciati per illecito smaltimento di rifiuti nel Parco Nazionale dell’Aspromonte Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio effettuata dai Carabinieri Forestali di Reggio Calabria, duesono statiper abbandono ediall’interno del. La scoperta è avvenuta durante un controllo straordinario, messo in atto per reprimere gli illeciti ambientali che minacciano questo importante ecosistema. I, un uomo di 63 anni con precedenti di polizia e un suo giovane socio di 23 anni, sono stati accusati di aver creato una discarica abusiva in un’area protetta, mettendo a rischio la salute ambientale.

