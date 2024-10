Due anni a Palazzo Chigi, l’alfabeto del governo Meloni dalla A alla Z (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Due anni di governo Meloni in un 'abbecedario' – dalla A alla Z – per quello che è, allo stato attuale, il settimo esecutivo più longevo d'Italia. 'A' come Autonomia differenziata. Parte del programma del governo di centrodestra, eterno cavallo di battaglia della Lega, diventata legge con le opposizioni sulle barricate, che l'hanno L'articolo Due anni a Palazzo Chigi, l’alfabeto del governo Meloni dalla A alla Z proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Duediin un 'abbecedario' –Z – per quello che è, allo stato attuale, il settimo esecutivo più longevo d'Italia. 'A' come Autonomia differenziata. Parte del programma deldi centrodestra, eterno cavallo di battaglia della Lega, diventata legge con le opposizioni sulle barricate, che l'hanno L'articolo DuedelZ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni celebra due anni di governo - scontro con Consiglio d’Europa su razzismo - Sotto accusa però anche il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci (di cui nel rapporto non viene però fatto il nome) per le affermazioni fatte nel suo libro ‘Il mondo al contrario”, ritenute “esempi” di “dichiarazioni razziste e Lgbti-fobiche”. Il Viminale ha deciso il ricorso contro le ordinanze dei giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non hanno convalidato il ... (Ildenaro.it)

Due anni a Palazzo Chigi - l’alfabeto del governo Meloni dalla A alla Z - . 'A' come Autonomia differenziata. (Adnkronos) – Due anni di governo Meloni in un 'abbecedario' – dalla A alla Z – per quello che è, allo stato attuale, il settimo esecutivo più longevo d'Italia. Parte del programma del governo di centrodestra, eterno cavallo di battaglia della Lega, diventata legge con le opposizioni sulle barricate, che l'hanno […] The post Due anni a Palazzo Chigi, ... (Lidentita.it)

Due anni di governo Meloni : cosa è stato fatto e le prossime sfide - La presidente del Consiglio: Italia di nuovo centrale sulla scena internazionale. “Mai così tanti contratti a tempo indeterminato e donne che lavorano”. (Quotidiano.net)