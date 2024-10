Napolipiu.com - David Neres: “Napoli mi sta cambiando, voglio aprire le porte ai brasiliani”

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’attaccante brasiliano racconta il suo percorso di crescita e l’ammirazione per i compagni, uno degli acquisti estivi del, sta sorprendendo tutti per le sue qualità tecniche e il suo impatto ogni volta che entra in campo. Nonostante non parta ancora da titolare, il brasiliano riesce a cambiare le sorti del match ogni volta che mister Conte lo inserisce. Quest’oggi,è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, raccontando il suo percorso e la sua crescita. “Lavoro ogni giorno con il mister e lo staff, c’è una preparazione specifica per la velocità,” ha dichiarato. “Non giocando tanti minuti, riesco a essere più veloce perché sono meno affaticato. Per il dribbling, mi ispiro a Ronaldinho e Messi, due leggende che ammiro profondamente“.