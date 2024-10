Ilgiorno.it - Cyberbullismo. La guardia va tenuta alta

(Di martedì 22 ottobre 2024) Razzante* Il recente suicidio del ragazzo di Senigaglia vittima diriporta in primo piano la necessità di contrastare gli abusi ai danni dei minori in Rete. Sono tanti i ragazzi bullizzati via telefono o sui social. Occorre attivare tutte le misure di contrasto previste dalla nuova legge sul, la n.70 del 2024, in vigore dal 14 giugno, e che amplia notevolmente la gamma degli interventi rieducativi e riparativi che la Procura e il Tribunale per i minorenni possono mettere in campo per affrontare situazioni pericolose per i minori nel web e sui social. Contrastare ilrichiede un approccio integrato che coinvolga famiglie, scuole, piattaforme digitali e istituzioni, mettendo al centro il benessere e la protezione dei ragazzi.