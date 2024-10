Cuba, l'uragano Oscar causa almeno sei morti (Di martedì 22 ottobre 2024) L'uragano Oscar ha causato almeno sei morti nel comune di San Antonio del Sur, a Guantanamo, nella parte orientale di Cuba. "Al momento ci sono forze del Ministero degli Interni, delle Forze Armate e della Croce Rossa che partecipano alle azioni di soccorso e salvataggio", ha dichiarato il colonnello Argenis Perales Pérez, capo del Dipartimento delle operazioni dello Stato Maggiore della Difesa civile, nel programma Mesa Redonda sulla tv di Stato, precisando che il numero di morti è un "dato preliminare". "Case, abitazioni, centri di lavoro, linee elettriche e piantagioni hanno subito danni causati dalle forti piogge e dai venti di Oscar" nella città di Baracoa, ha riferito Radio Guantánamo. Più di 1.000 le case colpite e diverse migliaia di persone sono state costrette ad evacuare. Quotidiano.net - Cuba, l'uragano Oscar causa almeno sei morti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) L'hatoseinel comune di San Antonio del Sur, a Guantanamo, nella parte orientale di. "Al momento ci sono forze del Ministero degli Interni, delle Forze Armate e della Croce Rossa che partecipano alle azioni di soccorso e salvataggio", ha dichiarato il colonnello Argenis Perales Pérez, capo del Dipartimento delle operazioni dello Stato Maggiore della Difesa civile, nel programma Mesa Redonda sulla tv di Stato, precisando che il numero diè un "dato preliminare". "Case, abitazioni, centri di lavoro, linee elettriche e piantagioni hanno subito danniti dalle forti piogge e dai venti di" nella città di Baracoa, ha riferito Radio Guantánamo. Più di 1.000 le case colpite e diverse migliaia di persone sono state costrette ad evacuare.

