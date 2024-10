Contributi per 7 milioni e 600mila euro per castelli e giardini (Di martedì 22 ottobre 2024) Contributi per un totale di 7 milioni e 600mila euro per due bandi dedicati al recupero, conservazione e valorizzazione di beni sottoposti a vincolo sono stati approvati dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil che ha Udinetoday.it - Contributi per 7 milioni e 600mila euro per castelli e giardini Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)per un totale di 7per due bandi dedicati al recupero, conservazione e valorizzazione di beni sottoposti a vincolo sono stati approvati dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil che ha

Festival - cori e bande : contributi per 3 milioni di euro. Via libera alle domande - Pubblicazione del bando, da parte del ministero della Cultura, destinato a individuare soggetti e relativi progetti da sostenere, nell’anno 2024, nel settore dei festival, cori e bande. La richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità , dovrà essere... (Ilpescara.it)

Ipab - quattro milioni di euro per il personale : "Contributi liquidati in anticipo" - Quattro milioni di euro per il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali dei dipendenti delle Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) della Sicilia. L'assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha liquidato agli enti i fondi per il 2024: 3,2 milioni di... (Palermotoday.it)

Deep Tech - programmi di formazione : dall’Eit contributi per 2 milioni di euro - Le attività di formazione, pianificate per una durata massima di 10 mesi, comprenderanno 2 fasi: la Fase 1 di creazione e validazione dei programmi formativi e la Fase 2 di lancio ed esecuzione delle attività Possono partecipare al bando i consorzi di almeno due partecipanti tra istituti di formazione, organizzazioni non profit, start-up e aziende dei Paesi membri dell’Unione europea e associati ... (Ildenaro.it)