Chiesa di San Zeno chiusa, l'accusa di Una Città in Comune: "Abbandonata dalla destra" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Era il 2019 quando il Comune annunciava che si era pronti a dare seguito al progetto per il complessivo restauro della splendida Chiesa di San Zeno. L’importo dei lavori era stimato, ormai 5 anni fa, per 1 milione e 420mila euro che sarebbero servirti per il recupero della copertura e altri Pisatoday.it - Chiesa di San Zeno chiusa, l'accusa di Una Città in Comune: "Abbandonata dalla destra" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Era il 2019 quando ilannunciava che si era pronti a dare seguito al progetto per il complessivo restauro della splendidadi San. L’importo dei lavori era stimato, ormai 5 anni fa, per 1 milione e 420mila euro che sarebbero servirti per il recupero della copertura e altri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via le campane del vetro: porta a porta in tre Comuni - Galeata, Civitella e Meldola da gennaio passano alla raccolta casa per casa. Questa sera a San Zeno il primo di una serie di incontri informativi. (ilrestodelcarlino.it)

“I Diavoli di San Lorenzo” il nuovo romanzo di Fulvio Di Chiara - Fulvio di Chiara non esiste, almeno non come persona in carne e ossa, è infatti lo pseudonimo dietro cui si celano due autori: Chiara Nervo e Fulvio Tango. (napolivillage.com)

La Basilica di San Zeno a Verona: una storia che affonda le sue radici prima dell’anno Mille - La Basilica di San Zeno: un gioiello di arte medievale nel cuore di Verona: tutte le info per raggiungerla, orari Messe feriali e festivi. (lalucedimaria.it)