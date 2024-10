Champions League 2024 2025 Real Madrid travolge Borussia in rimonta vince l’Arsenal

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non mancano gol e spettacolo nella prima serata del terzo turno di, con tante sfide che hanno regalato emozioni. Protagonista assoluto il Santiago Bernabeu, dove è andato in scena il remake della finale della scorsa edizione. Grande vittoria del, capace dire inper 5-2 ilDortmund. I gialloneri avevano chiuso in vantaggio per 2-0 il primo tempo, con i Blancos di Ancelotti sotto pressione e chiamati a reagire. Nella ripresa però l’uno-due terribile di Rudiger e Vinicius ha rimesso in parità la partita, che poi nei minuti finali ha visto ilstraripare sotto i numeri di Vinicius, autore di una tripletta a fine partita. Le Merengues si rilanciano così e agganciano il gruppo di classifica a quota 6 punti.