Capodanno 2025: Guinness Travel presenta itinerari su misura per tutte le fasce di età (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’avvicinarsi del Capodanno 2025, Guinness Travel si prepara a lanciare una serie di proposte meticulousamente curate che promettono di soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. Il direttore commerciale Maurizio Caggianesi sottolinea l’importanza di non dare per scontato che non ci siano più posti disponibili. Con 80 partenze programmate, il tour operator romano sta cercando di rendere le festività accessibili e personalizzabili per un pubblico sempre più variegato. Offerta diversificata: destinazioni e itinerari Guinness Travel ha sviluppato un’ampia offerta sentendosi pronta a rispondere alle crescenti richieste del mercato. I viaggiatori possono scegliere tra molteplici destinazioni, sia all’interno dell’Europa che in altre parti del mondo. Gaeta.it - Capodanno 2025: Guinness Travel presenta itinerari su misura per tutte le fasce di età Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’avvicinarsi delsi prepara a lanciare una serie di proposte meticulousamente curate che promettono di soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. Il direttore commerciale Maurizio Caggianesi sottolinea l’importanza di non dare per scontato che non ci siano più posti disponibili. Con 80 partenze programmate, il tour operator romano sta cercando di rendere le festività accessibili e personalizzabili per un pubblico sempre più variegato. Offerta diversificata: destinazioni eha sviluppato un’ampia offerta sentendosi pronta a rispondere alle crescenti richieste del mercato. I viaggiatori possono scegliere tra molteplici destinazioni, sia all’interno dell’Europa che in altre parti del mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capodanno 2025 : pubblicato l’avviso per raccogliere progetti - Nel corso degli anni l’Amministrazione Comunale di Parma ha dato. . . Come da tradizione, il Comune di Parma ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali relative allo spettacolo che si terrà a Parma, in piazza Garibaldi, nella serata tra il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025. (Parmatoday.it)

Capodanno 2025 a Roma : ecco alcune idee su come festeggiare l'ultimo dell'anno nella città eterna - Che tu preferisca una cena elegante con vista panoramica o una festa all'aperto in una delle piazze storiche della città, Roma ha qualcosa da offrire per soddisfare le esigenze di tutti. Piazza del Popolo, Piazza Venezia e Piazza di Spagna sono solo alcune delle location che ospitano concerti, spettacoli di fuochi d'artificio e festeggiamenti all'aperto. (Iltempo.it)

Capodanno 2025 a Roma : ecco alcune idee su come festeggiare l'ultimo dell'anno nella città eterna - . 7. 4. 6. 3. E cosa c'è di più suggestivo che salutare l'anno nuovo nella magica atmosfera della Città Eterna? Roma, con la sua storia millenaria, i suoi monumenti iconici e la sua vivace cultura, offre un'ampia gamma di opzioni per celebrare il cambio di anno in grande stile. Crociera sul Tevere Per una prospettiva unica della città durante il Capodanno, considera di prenotare una ... (Iltempo.it)