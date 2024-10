Anteprima24.it - Campagna, disposti gli arresti domiciliari per la donna che causò tre vittime nell’incidente dello scorso aprile

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNelle prime ore di questa mattina, 22 ottobre 2024, la Squadra Mobile di Salerno, coadiuvata da personale della Direzione Centrale Polizia Stradale di Roma e del Gabinetto Centrale di Polizia Scientifica, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle richieste presentate da questa Procura della Repubblica, nei confronti di Liliano Nancy, indagata per il reato di omicidio stradale plurimo aggravato (LEGGI QUI). Il provvedimento in questione è relativo al gravissimo incidente stradale verificatosi il 62024, in(SA), a seguito del quale perdevano la vita due militari dell’Arma Carabinieri, che viaggiavano a bordo di un’autovettura di servizio, nonché il conducente di un terzo veicolo.