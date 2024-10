Autonomia, Meloni: “La riforma è una sfida per le Regioni e le classi dirigenti” (Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna a parlare di Autonomia nel videomessaggio inviato alla 3/a edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome in corso a Bari. “Spetta anche agli amministratori regionali e locali fare la propria parte, e io sono convinta che l’Autonomia differenziata possa essere un’occasione per dimostrare il proprio valore e le proprie capacità. Perché, anche qui, il punto che non si è colto è che questa riforma rappresenta anche e soprattutto una sfida per le Regioni e per le sue classi dirigenti, sulla spesa e sui servizi”, sottolinea l’inquilina di Palazzo Chigi. “Ogni Regione – prosegue la premier – ha la possibilità di dimostrare che serietà, competenze e responsabilità sono una vera opportunità. In primis per i cittadini, che possono giudicare chi li governa sulla base della qualità del loro lavoro e dei servizi erogati”. Lapresse.it - Autonomia, Meloni: “La riforma è una sfida per le Regioni e le classi dirigenti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, torna a parlare dinel videomessaggio inviato alla 3/a edizione del Festival dellee delle Province Autonome in corso a Bari. “Spetta anche agli amministratori regionali e locali fare la propria parte, e io sono convinta che l’differenziata possa essere un’occasione per dimostrare il proprio valore e le proprie capacità. Perché, anche qui, il punto che non si è colto è che questarappresenta anche e soprattutto unaper lee per le sue, sulla spesa e sui servizi”, sottolinea l’inquilina di Palazzo Chigi. “Ogni Regione – prosegue la premier – ha la possibilità di dimostrare che serietà, competenze e responsabilità sono una vera opportunità. In primis per i cittadini, che possono giudicare chi li governa sulla base della qualità del loro lavoro e dei servizi erogati”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autonomia : Todde - 'governo Meloni ipocrita - indebolisce regioni' - Guardate la Sardegna: stanno impugnando le nostre leggi solo per alimentare lo scontro, ma la Sardegna non accetterà più di essere calpestata come già successo in passato". Da una parte parla di autonomia differenziata per spaccare in due il Paese e dall'altra costruisce il peggior centralismo politico indebolendo e danneggiando le regioni. (Iltempo.it)

Sky TG24 Live in Roma - Renzi : "Meloni rischia con referendum autonomia". LIVE - Senza mai perdere di vista le notizie del giorno. Nuovo appuntamento, a Roma, con l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Partecipano ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo per condividere idee e strategie sulla nostra società in ... (Tg24.sky.it)

Autonomia - Boschi : ‘uniti mandiamo a casa la Meloni’ - Così la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, risponde ai giornalisti a. . “Oggi festeggiamo un grande risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme. Se siamo uniti possiamo raggiungere il quorum e se il referendum per bloccare l’autonomia referenziata va bene mandiamo a casa il governo, se siamo divisi facciamo un regalo a Meloni e Salvini”. (Imolaoggi.it)