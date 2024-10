Metropolitanmagazine.it - ATP 500 di Vienna, Musetti mette ko Sonego

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lorenzosi aggiudica il derby con Lorenzonel primo turno dell’Atp 500 di. Il toscano, testa di serie numero 6, non ha avuto difficoltà a battere il torinese in due set: 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco. Il toscano ha mostrato una forma nettamente migliore a quella del suo compagno di nazionale alle trionfali Finals di Coppa Davis del 2023. Non c’è stata partita oggi tra i due Lorenzo. Dopo la tournee asiatica, dove è arrivato in finale a Chengdu,si è preso un periodo di riposo, esibizione di Francoforte a parte. Ma oggi ha nettamente giocato meglio fin dalle prime battute, conincapace di tenere il ritmo del connazionale. Lorenzoha mostrato un gioco incisivo e determinato, sin dalle prime fasi del match. Il primo set è iniziato con una intensa battaglia, doveha cercato di mantenere il passo del giovane toscano.