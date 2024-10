Arrestato un uomo di 35 anni per minacce e stalking tramite WhatsApp: la vittima era preoccupata (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di stalking e maltrattamenti ha portato all’arresto di un uomo di 35 anni da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver perseguitato la sua ex compagna attraverso minacce continue ricevute tramite l’applicazione WhatsApp, nonostante la donna avesse tentato di allontanarsi da lui. Il caso evidenzia l’importanza di strutture di supporto e l’efficacia delle forze dell’ordine nella lotta contro la violenza di genere. Le minacce e la paura della vittima La donna, preoccupata per la sua sicurezza, ha denunciato la situazione al comando dei Carabinieri locale, descrivendo un clima di terrore alimentato dalle continue minacce via messaggistica. Gaeta.it - Arrestato un uomo di 35 anni per minacce e stalking tramite WhatsApp: la vittima era preoccupata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) FacebookTwitter Un episodio die maltrattamenti ha portato all’arresto di undi 35da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. L’, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver perseguitato la sua ex compagna attraversocontinue ricevutel’applicazione, nonostante la donna avesse tentato di allontanarsi da lui. Il caso evidenzia l’importanza di strutture di supporto e l’efficacia delle forze dell’ordine nella lotta contro la violenza di genere. Lee la paura dellaLa donna,per la sua sicurezza, ha denunciato la situazione al comando dei Carabinieri locale, descrivendo un clima di terrore alimentato dalle continuevia messaggistica.

