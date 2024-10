Amici 24 – Senza Cri e Alessio Di Ponzio sono i primi della classe: le reazioni alle classifiche ‘canto e ballo’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Ad Amici 24 di Maria De Filippi, Senza Cri e Alessio Di Ponzio diventano i primi della classe, mentre il famoso Diego Lazzari “precipita” dopo il successo. A rivelarlo sono le classifiche delle discipline ballo e canto stilate con i voti degli stessi allievi partecipanti al talent show. Diego e Teodora sono gli ultimi della classe, quindi elementi più a rischio eliminazione, in quanto ritenuti tra i meno meritevoli del banco. Il verdetto delle classifiche, comunicato nel daytime in onda su Canale 5 il 21 ottobre 2024, desta tra le reazioni più disparate, dentro e fuori la scuola più amata d’Italia. E a catalizzare l’attenzione generale è in particolare il curioso caso ‘Diego Lazzari‘. Superguidatv.it - Amici 24 – Senza Cri e Alessio Di Ponzio sono i primi della classe: le reazioni alle classifiche ‘canto e ballo’ Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ad24 di Maria De Filippi,Cri eDidiventano i, mentre il famoso Diego Lazzari “precipita” dopo il successo. A rivelarloledelle discipline ballo e canto stilate con i voti degli stessi allievi partecipanti al talent show. Diego e Teodoragli ultimi, quindi elementi più a rischio eliminazione, in quanto ritenuti tra i meno meritevoli del banco. Il verdetto delle, comunicato nel daytime in onda su Canale 5 il 21 ottobre 2024, desta tra lepiù disparate, dentro e fuori la scuola più amata d’Italia. E a catalizzare l’attenzione generale è in particolare il curioso caso ‘Diego Lazzari‘.

