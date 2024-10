Amadeus pronto ad alzare bandiera bianca per gli ascolti drammatici: “Bisogna capire se è il caso di continuare” (Di martedì 22 ottobre 2024) Amadeus pronto ad alzare bandiera bianca dopo gli ennesimi bassi ascolti sul Nove? E’ lo stesso conduttore a lasciarlo intendere. “Chissà chi è” prosegue a fare ascolti più che modesti. “Me lo aspettavo” dice Amadeus va ribadendo che la fiacca partenza del programma l’aveva messa in conto. Ai microfoni di Linus e Nicola Savino ha fatto una riflessione: “capiremo se è il caso di continuare. Inutile intestardirsi”. Infatti neanche l'”accanimento terapeutico” ha funzionato: il nuovo programma dell’access prime time continua a faticare, pertanto è stta apportata una modifica d’orario. Ma né la modifica d’orario (da un paio di settimane chiude a ridosso delle 22); né la doppia rilevazione del dato (dalla puntata di ieri, che ha registrato appena il 2.5% di share, è stato scorporato il primo quarto d’ora all’1.8%) hanno finora raddrizzato il tiro. Secoloditalia.it - Amadeus pronto ad alzare bandiera bianca per gli ascolti drammatici: “Bisogna capire se è il caso di continuare” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)addopo gli ennesimi bassisul Nove? E’ lo stesso conduttore a lasciarlo intendere. “Chissà chi è” prosegue a farepiù che modesti. “Me lo aspettavo” diceva ribadendo che la fiacca partenza del programma l’aveva messa in conto. Ai microfoni di Linus e Nicola Savino ha fatto una riflessione: “mo se è ildi. Inutile intestardirsi”. Infatti neanche l'”accanimento terapeutico” ha funzionato: il nuovo programma dell’access prime time continua a faticare, pertanto è stta apportata una modifica d’orario. Ma né la modifica d’orario (da un paio di settimane chiude a ridosso delle 22); né la doppia rilevazione del dato (dalla puntata di ieri, che ha registrato appena il 2.5% di share, è stato scorporato il primo quarto d’ora all’1.8%) hanno finora raddrizzato il tiro.

Amadeus sui bassi ascolti di Chissà chi è : “Capiremo se sia il caso di continuare a quell’ora - inutile intestardirsi” - Amadeus ha fatto una riflessione sugli ascolti di "Chissà chi è" che per il momento non lo hanno premiato. Il conduttore ha commentato: "Bisogna essere pragmatici, non ti puoi intestardire".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ascolti tv - tutti i verdetti : Conti alla riscossa. Amadeus inchiodato al 2 - 8% - 6% con 1. 2% pari a una media di 984. 0% con una media di 5. 000 teste. 000 nella prima e il 4. 731. C. 000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ha conquistato il 13. I. Su Rete4, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1. (Iltempo.it)

Signorini sui bassi ascolti di Amadeus : commenti e retroscena - 724 26,70%. Questo devo dire che gli fa solo che onore. Signorini sui risultati modesti di Amadeus sul Nove: “Aveva voglia di tornare a Milano e di rischiare”. 7mln di telespettatori, 5. Anche con la partenza alle 21 e la chiusura alle 22 disastro Amadeus, #ChissàChiè sotto il 3%, 629 2,90%. – si legge sul nuovo numero del settimanale Chi – Lui aveva voglia di tornare a vivere nella sua ... (Biccy.it)