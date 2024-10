Addio a Massimiliano Frezzato, il fumettista di ‘I custodi del Maser’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo del fumetto ha perso una delle sue figure più importanti con la scomparsa di Massimiliano Frezzato, noto fumettista torinese autore della serie di fantascienza I custodi del Maser. Massimiliano Frezzato è morto all’età di 57 anni il 21 ottobre 2024, lasciando un vuoto nel cuore di molti appassionati e colleghi del settore. La notizia della sua morte è stata confermata da diversi media italiani, gettando nello sconforto il mondo della narrativa illustrata. Massimiliano Frezzato, foto Instagram – VelvetMagStoria di un artista visionario Massimiliano Frezzato era riconosciuto come un innovatore nel campo del fumetto, grazie al suo stile unico e alla capacità di combinare disegni dettagliati con una narrazione profonda e suggestiva. I custodi del Maser, la sua opera più conosciuta, pubblicata per la prima volta negli anni ’90, ha riscosso un enorme successo in Italia e all’estero. Velvetmag.it - Addio a Massimiliano Frezzato, il fumettista di ‘I custodi del Maser’ Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo del fumetto ha perso una delle sue figure più importanti con la scomparsa di, nototorinese autore della serie di fantascienza Idel Maser.è morto all’età di 57 anni il 21 ottobre 2024, lasciando un vuoto nel cuore di molti appassionati e colleghi del settore. La notizia della sua morte è stata confermata da diversi media italiani, gettando nello sconforto il mondo della narrativa illustrata., foto Instagram – VelvetMagStoria di un artista visionarioera riconosciuto come un innovatore nel campo del fumetto, grazie al suo stile unico e alla capacità di combinare disegni dettagliati con una narrazione profonda e suggestiva. Idel Maser, la sua opera più conosciuta, pubblicata per la prima volta negli anni ’90, ha riscosso un enorme successo in Italia e all’estero.

Morto il fumettista Massimiliano Frezzato. Ideò la saga ‘I custodi del Maser’ - Nato e formatosi a Torino, Frezzato si era trasferito ormai da molti anni a Montepulciano, una sorta di "mecca" dell’arte del fumetto, dove viveva con la famiglia e dove si è fatto molto apprezzare sia come autore sia come persona, per la sua estrema gentilezza e disponibilità. Frezzato ideò la saga ’I custodi del Maser’, nota in tutto il mondo. (Lanazione.it)

