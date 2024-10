A Carpi la mostra “Senzatomica” dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 6 novembre al 17 novembre 2024 la Sala dei Cervi dei Musei di Palazzo dei Pio, a Carpi, ospiterà la mostra "Senzatomica – Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari". L’esposizione, promossa dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e finanziata con i fondi 8x1000, è Modenatoday.it - A Carpi la mostra “Senzatomica” dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 6 novembre al 17 novembre 2024 la Sala dei Cervi dei Musei di Palazzo dei Pio, a, ospiterà la– Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari". L’esposizione, promossa dall’Istitutoe finanziata con i fondi 8x1000, è

