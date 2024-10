'Zucar: una fabbrica di storia (e la storia di una fabbrica)', monologo a due voci dedicato al vecchio zuccherificio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovedì pomeriggio la biblioteca comunale 'Giorgio Bassani' di Codigoro, in occasione dell'apertura dell'anno accademico di 'Unicultura-Università del tempo libero', ospita il monologo a due voci dal titolo 'Zucar, Codigoro: una fabbrica di storia (e la storia di una fabbrica)' a cura di Fausto Ferraratoday.it - 'Zucar: una fabbrica di storia (e la storia di una fabbrica)', monologo a due voci dedicato al vecchio zuccherificio Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovedì pomeriggio la biblioteca comunale 'Giorgio Bassani' di Codigoro, in occasione dell'apertura dell'anno accademico di 'Unicultura-Università del tempo libero', ospita ila duedal titolo ', Codigoro: unadi(e ladi una)' a cura di Fausto

Visite e degustazioni alla Fabbrica Terranova - la storia delle caramelle alla carruba narrata dalla famiglia - Venerdì 11 ottobre, pomeriggio di visite nella storica fabbrica delle caramelle Terranova, a Ballarò. . . Le visite saranno condotte da Giacomo Terranova che racconterà, oltre alla fabbricazione delle celebri caramelle alla carruba, inventate dal suo avo, la produzione di tutte le caramelle Terranova. (Palermotoday.it)

La storia e la bellezza degli azulejos alla mostra dedicata ai 175 anni della Viuva Lamego - la più antica fabbrica di piastrelle di terracotta - La stessa stazione della metro degli Champs-Elysées a Parigi è decorata con le figure geometriche colorate degli azulejos disegnati in questi laboratori dall’artista portoghese Manuel Cargaleiro, che ha collaborato con la fabbrica per molti anni. Gli artigiani lavorano regolarmente al fianco di artisti in residenza, come il francese Hervé di Rosa e il portoghese Bela Silva. (Iodonna.it)

La storia di Ambra - maestra 45enne : “Sono una mamma sola - con 1500 euro e una rata di mutuo da 670 non ce la faccio. Forse meglio lavorare in fabbrica” - Forse meglio lavorare in fabbrica” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo La storia di Ambra, maestra 45enne: “Sono una mamma sola, con 1500 euro e una rata di mutuo da 670 non ce la faccio. A parlare è Ambra, 45 anni, insegnante in una scuola primaria di Torino, che in un'intervista a La Repubblica racconta senza filtri la sua difficile quotidianità, fatta di ... (Orizzontescuola.it)