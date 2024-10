Wolf Man: il nuovo design sarà diverso da quello degli altri lupi mannari: “Sembrava perfetto” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Wolf Man: il nuovo design sarà diverso da quello degli altri lupi mannari: “Sembrava perfetto” Il regista di Wolf Man è pronto a spiegare come ha sviluppato una nuova versione del design dell’iconico mostro. Come reboot moderno, il film mira a reimmaginare il classico film di mostri della Universal del 1941. I trailer rivelano che il film sarà incentrato su una famiglia che lotta per la sopravvivenza dopo essere stata attaccata da un’entità sconosciuta, mentre uno di loro subisce una trasformazione. Dopo un lungo processo di sviluppo, il nuovo film sull‘Uomo Lupo, opera dello sceneggiatore/regista di L’uomo invisibile Leigh Whannell, si sta finalmente preparando per arrivare nelle sale nel gennaio 2025. Durante un’intervista con Screen Rant al New York Comic Con, Whannell ha parlato dei suoi progetti per il personaggio. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Man: ilda: “” Il regista diMan è pronto a spiegare come ha sviluppato una nuova versione deldell’iconico mostro. Come reboot moderno, il film mira a reimmaginare il classico film di mostri della Universal del 1941. I trailer rivelano che il filmincentrato su una famiglia che lotta per la sopravvivenza dopo essere stata attaccata da un’entità sconosciuta, mentre uno di loro subisce una trasformazione. Dopo un lungo processo di sviluppo, ilfilm sull‘Uomo Lupo, opera dello sceneggiatore/regista di L’uomo invisibile Leigh Whannell, si sta finalmente preparando per arrivare nelle sale nel gennaio 2025. Durante un’intervista con Screen Rant al New York Comic Con, Whannell ha parlato dei suoi progetti per il personaggio.

