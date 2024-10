Secoloditalia.it - Valditara abbraccia la famiglia di Leonardo, suicida per colpa dei bulli: “Basta insultare le persone”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, in cui ha parlato del suicidio compiuto dal 15ennedi Senigallia a causa deiha dichiarato di voler parlare con i genitori e di volerlire se glielo consentiranno, per dimostrare la sua vicinanza alla. «Scontrarsi è normale ma bisogna criticare le idee non gli individui», ha testimoniato il titolare del dicastero, specificando quanto questo approccio sia importante nella società, partendo dai media fino alla politica. La disponibilità del Ministro con ladel giovane«Testimonierò loro la mia vicinanza. Se me lo consentiranno li abbraccerò perché comprendo il loro dolore e vorrei che sapessero che le istituzioni sono al loro fianco. E ovviamente li ascolterò.