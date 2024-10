Umbria: Schlein domani nella regione a sostegno di Proietti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, domani sarà in Umbria per sostenere la campagna elettorale della candidata dell'Alleanza in Cammino per l'Umbria, Stefania Proietti. Le tappe previste sono a Tuoro alle 10, a Passignano alle 11.30, a Perugia per un pranzo con gli studenti alle 14, a Pierantonio alle 17.30 e a San'Orfeto alle 18.30. E' previsto un punto stampa alle ore 13.30, presso la Mensa centrale universitaria di via Pascoli. Liberoquotidiano.it - Umbria: Schlein domani nella regione a sostegno di Proietti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La segretaria nazionale del Partito democratico, Ellysarà inper sostenere la campagna elettorale della candidata dell'Alleanza in Cammino per l', Stefania. Le tappe previste sono a Tuoro alle 10, a Passignano alle 11.30, a Perugia per un pranzo con gli studenti alle 14, a Pierantonio alle 17.30 e a San'Orfeto alle 18.30. E' previsto un punto stampa alle ore 13.30, presso la Mensa centrale universitaria di via Pascoli.

