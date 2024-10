tragico malore durante un pranzo familiare a Rocca di Cambio: un uomo di 87 anni perde la vita (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una giornata di riposo e convivialità si è trasformata in una tragedia a Rocca di Cambio, una località montana nota per il suo clima sereno e accogliente. Domenica 20 ottobre, durante un pranzo al ristorante, un uomo di 87 anni, Enrico Arati, è deceduto a causa di un malore che lo ha colto mentre si trovava in compagnia dei propri cari. Questo triste evento ha gettato un’ombra su una comunità abituata a vivere momenti di tranquillità e armonia. la dinamica degli eventi tragici Secondo quanto riportato, Enrico Arati, originario di Roma ma residente a Rocca di Cambio da diversi anni, ha accusato un’improvvisa difficoltà respiratoria mentre era a tavola. Testimoni presenti hanno raccontato che l’anziano ha iniziato a tossire e, dopo pochi istanti, è caduto a terra, in evidente difficoltà. Gaeta.it - tragico malore durante un pranzo familiare a Rocca di Cambio: un uomo di 87 anni perde la vita Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una giornata di riposo e convivialità si è trasformata in una tragedia adi, una località montana nota per il suo clima sereno e accogliente. Domenica 20 ottobre,unal ristorante, undi 87, Enrico Arati, è deceduto a causa di unche lo ha colto mentre si trovava in compagnia dei propri cari. Questo triste evento ha gettato un’ombra su una comunità abituata a vivere momenti di tranquillità e armonia. la dinamica degli eventi tragici Secondo quanto riportato, Enrico Arati, originario di Roma ma residente adida diversi, ha accusato un’improvvisa difficoltà respiratoria mentre era a tavola. Testimoni presenti hanno raccontato che l’anziano ha iniziato a tossire e, dopo pochi istanti, è caduto a terra, in evidente difficoltà.

