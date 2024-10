Movieplayer.it - Tom Holland potrebbe recitare nel nuovo film di Christopher Nolan

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel cast del prossimodiretto da, reduce dal successo di Oppenheimer,esserci Tom. Tomsembra stia per ottenere unruolo molto interessante: la star di Spider-Man starebbe infatti concludendo le trattative per apparire neldi. L'attore, se verrà trovato l'accordo con il team del progetto targato Universal,quindiaccanto a Matt Damon. Il possibile coinvolgimento diIl prossimo lavoro diha già una data di uscita fissata nelle sale: il 17 luglio 2026, mantenendo così l'ormai famosa 'tradizione' legata al periodo in cui vengono distribuiti i suoi progetti. Universal, attualmente, non ha commentato le indiscrezioni condivise da Deadline riguardanti il possibile coinvolgimento