StatisticAll, si chiude decima edizione Festival della Statistica e della Demografia (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è chiusa con numeri importanti la decima edizione di Statisticall, il Festival della Statistica e della Demografia, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo. La kermesse dei quattro giorni del Festival, dal 17 al 20 ottobre, ha ospitato nelle 6 location: 90 eventi, oltre 160 tra Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è chiusa con numeri importanti ladi, il, con il patrocinioCommissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo. La kermesse dei quattro giorni del, dal 17 al 20 ottobre, ha ospitato nelle 6 location: 90 eventi, oltre 160 tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

StatisticAll - si chiude decima edizione Festival della Statistica e della Demografia - La kermesse dei quattro giorni del Festival, dal 17 al 20 ottobre, ha ospitato nelle 6 location: 90 eventi, oltre 160 tra relatori, giornalisti e artisti¸ 4 spettacoli serali, 4 spritz e 6 caffè statistici Si è chiusa con numeri importanti la decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, con il […]. (Sbircialanotizia.it)

StatisticAll - si chiude decima edizione Festival della Statistica e della Demografia - È stato denso di analisi e proposte lo scambio di idee sui cambiamenti che attraversano la statistica su temi di demografia, ambiente, economia, Europa, finanza pubblica, turismo, intelligenza artificiale, big data e tanto altro di più, con libri, laboratori ed esperimenti. 300 persone; e nel gioco si sono sfidati i sindaci di Treviso e Spresiano. (Liberoquotidiano.it)

Al via la decima edizione di StatisticAll : il festival europeo su dati e migrazioni - Questo fenomeno risulta particolarmente evidente tra i giovani italiani, che spesso non ritornano in patria, a differenza di colleghi di altri Paesi europei. Intervenuti Giuseppe D’Acquisto del Garante per la Privacy, Stefano Marzocchi dell’Agenzia per la cybersicurezza, e Pierguido Iezzi di Tinexta Cyber, hanno dibattuto su come la digitalizzazione influisca su ogni fenomeno sociale ed ... (Gaeta.it)