Serie A 2024/2025, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo l’ottava giornata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sorride il Napoli (+5), meno il Milan. Stabile l’Atalanta. La classifica a confronto tra la Serie A 2024/2025 e quella della scorsa stagione dopo otto giornate di campionato punisce Inter (due punti in meno), Juventus (-1), Milan (-7), Fiorentina (-4), Roma (-1). Bene invece la Lazio, che ha tre punti in più rispetto allo scorso campionato a parità di partite. Nei bassifondi c’è il tonfo del Lecce, che ha sette punti in meno rispetto all’ottava giornata del 2023/24. Male anche il Monza (-5), che però al Bentegodi ha trovato la prima vittoria stagionale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sorride il Napoli (+5), meno il Milan. Stabile l’Atalanta. La classifica atra lae quella della scorsa stagioneotto giornate di campionato punisce Inter (due punti in meno), Juventus (-1), Milan (-7), Fiorentina (-4), Roma (-1). Bene invece la Lazio, che ha tre punti in più rispetto allo scorso campionato a parità di partite. Nei bassifondi c’è il tonfo del Lecce, che ha sette punti in meno rispetto aldel 2023/24. Male anche il Monza (-5), che però al Bentegodi ha trovato la prima vittoria stagionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Serie A | Lecce-Inter Primavera 0-0 - confronto equilibrato! - Di seguito gli highlights della sfida giocata oggi. Nell’ottava giornata del Campionato Primavera 1, Lecce e Inter hanno concluso il loro incontro senza reti, con un 0-0 che rispecchia fedelmente il tono della partita. La ripresa ha visto una maggiore pressione dell’Inter, che ha anche segnato con Spinaccè, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. (Inter-news.it)

L’intera serie Samsung Galaxy S25 a confronto in queste immagini e in video - Iniziamo ad avere un'idea delle dimensioni dell'intera serie Samsung Galaxy S25 grazie a immagini e video di queste unità dummy! L'articolo L’intera serie Samsung Galaxy S25 a confronto in queste immagini e in video proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

La Serie A ci ricasca - troppi rigori concessi : il confronto con le ultime stagioni e con la Premier League | I dati - E poi c’è la Premier League, che è praticamente un mondo a parte: appena 12 penalty fischiati in 7 giornate. E il confronto con la Premier League è emblematico: in Inghilterra si concedono praticamente un terzo dei penalty. . Nella Liga sono stati fischiati finora 33 rigori in 9 giornate: quindi 3,7 a giornata, quasi uno in meno rispetto alla Serie A. (Ilfattoquotidiano.it)