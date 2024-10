Gaeta.it - Scoperta scientifica: la Terra si trova all’interno di una bolla cosmica mappata dagli astronomi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'idea che lasia circondata da unanon è più solo un modo di dire, ma una realtàmente documentata. Un team di ricercatori del Center for Astrophysics e dello Space Telescope Science Institute ha recentemente presentato una mappa tridimensionale della "Locale", una cavità di gas freddo e polvere larga circa 1.000 anni luce. Questaè fondamentale per la formazione delle stelle giovani, inclusi il nostro Sole e i pianeti che lo orbitano. Questaoffre spunti cruciali per comprendere la formazione e l'evoluzione della nostra galassia. La mappa dellalocale: come è stata creata I ricercatori hanno utilizzato un approccio innovativo per costruire una mappa dettagliata dellaLocale.