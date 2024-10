Quartieri Spagnoli, uomo barricato in casa col gas minaccia di farsi esplodere (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quartieri Spagnoli, 55enne barricato in un basso minaccia di uccidersi facendo esplodere una bombola di gas. Evacuata la vicina scuola Oberdan. Fanpage.it - Quartieri Spagnoli, uomo barricato in casa col gas minaccia di farsi esplodere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 55ennein un bassodi uccidersi facendouna bombola di gas. Evacuata la vicina scuola Oberdan.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quartieri Spagnoli, uomo barricato in casa col gas minaccia di farsi esplodere - Quartieri Spagnoli, 55enne barricato in un basso minaccia di uccidersi facendo esplodere una bombola di gas. Evacuata la vicina scuola Oberdan. (fanpage.it)

Napoli, uomo barricato in casa ai Quartieri spagnoli: minaccia di darsi fuoco - Minuti di tensione ai Quartieri spagnoli questa mattina, precisamente in vico Santa Maria delle Grazie a Toledo. Un uomo di 50 anni si è barricato in casa e minaccia di ... (ilmattino.it)

Terrore ai Quartieri Spagnoli, uomo minaccia di farsi saltare in aria - Paura ai Quartieri Spagnoli, in vico Santa Maria delle Grazie a Toledo una persona si è barricato in casa e minaccia di farsi saltare in aria. L’area è stata completamente transennata ed evacuata. Par ... (internapoli.it)