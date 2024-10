Prima vittoria del Monza, Verona al tappeto per 3-0 (Di lunedì 21 ottobre 2024) I brianzoli di Nesta espugnano il Bentegodi con una doppietta di Dany Mota e un gol di Bianco Verona - Al Bentegodi il Monza di Nesta cura finalmente il proprio mal di vittoria e piega per 3-0 l'Hellas Verona. Nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, Ilgiornaleditalia.it - Prima vittoria del Monza, Verona al tappeto per 3-0 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I brianzoli di Nesta espugnano il Bentegodi con una doppietta di Dany Mota e un gol di Bianco- Al Bentegodi ildi Nesta cura finalmente il proprio mal die piega per 3-0 l'Hellas. Nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota,

Calcio - il Monza rifila un netto 3-0 in trasferta al Verona e trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A - I padroni di casa, al rientro in campo, vanno ancora vicini al pareggio con Lajovic che trova però la risposta di un attento Turati. . L’Hellas prova a reagire e crea almeno un paio di occasioni importanti nella seconda metà del primo tempo, andando però all’intervallo sotto 1-0. Partenza lanciata del Monza, che passa in vantaggio dopo soli 9 minuti con la terza rete stagionale in campionato ... (Oasport.it)

Monza conquista la prima vittoria in Serie A - sconfiggendo il Verona con un netto 3-0 - Con questo successo, i brianzoli hanno guadagnato momentaneamente posizioni significative nella classifica, probabilmente solvando le prime settimane di trepidazione e nervosismo. Andamento della partita: Monza in vantaggio sin dal primo tempo La sfida si è svolta allo Stadio Bentegodi di Verona e ha avuto un avvio esplosivo per il Monza, che è riuscito a passare in vantaggio già al nono minuto. (Gaeta.it)

Monza - prima vittoria stagionale : a Verona 3-0 per i brianzoli - Invece i secondi 45 Pessina e compagni li approcciano col piede pigiato sull'acceleratore trovando la traversa con Kyriakopoulos, facendo la partita e sapendo anche soffrire, chiudendo poi la pratica con due azioni che riportano ai consigli di ormai anni fa di Silvio Berlusconi. Non è solo spirito e soddisfazione, è soprattutto punti e classifica: Galliani esulta con gli occhi all'insù, il Monza ... (Sport.quotidiano.net)