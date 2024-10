Presidenziali in Moldavia, l'uscente Sandu in testa al 42% (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il 98,4% delle sezioni scrutinate alle elezioni Presidenziali in Moldavia la presidente uscente di centro-destra ed europeista Maia Sandu guida saldamente con il 41,97% ma sembra sfumare l'elezione al primo turno. Se la dovrà vedere con ogni probabilità con Alexandr Stoianoglo, sostenuto dal partito socialista, tradizionalmente filo-russo, e distanziato al 26,31%. Lontani gli altri nove candidati, salvo per l'ex sindaco di Balti Renato Usatii al 13,74%, apertamente filo-russo. E' quanto emerge dalla Commissione elettorale nazionale. Il vantaggio di Sandu appare superiore a quello previsto nei sondaggi della vigilia. Quotidiano.net - Presidenziali in Moldavia, l'uscente Sandu in testa al 42% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il 98,4% delle sezioni scrutinate alle elezioniinla presidentedi centro-destra ed europeista Maiaguida saldamente con il 41,97% ma sembra sfumare l'elezione al primo turno. Se la dovrà vedere con ogni probabilità con Alexandr Stoianoglo, sostenuto dal partito socialista, tradizionalmente filo-russo, e distanziato al 26,31%. Lontani gli altri nove candidati, salvo per l'ex sindaco di Balti Renato Usatii al 13,74%, apertamente filo-russo. E' quanto emerge dalla Commissione elettorale nazionale. Il vantaggio diappare superiore a quello previsto nei sondaggi della vigilia.

