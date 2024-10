Premio Mediterraneo: riconoscimenti per Marotta, Calhanoglu e Immobile (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quest'oggi a Roma, nel suggestivo Palazzo Valentini, è andata in scena la seconda edizione del "Premio Internazionale Eccellenza L'articolo Premio Mediterraneo: riconoscimenti per Marotta, Calhanoglu e Immobile proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Premio Mediterraneo: riconoscimenti per Marotta, Calhanoglu e Immobile Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quest'oggi a Roma, nel suggestivo Palazzo Valentini, è andata in scena la seconda edizione del "Internazionale Eccellenza L'articoloperproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

'Premio Eccellenza Mediterraneo' assegnato a Pino Insegno e Gianfranco Zola - L'evento annuale ha l'obiettivo di promuovere e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i paesi del Mediterraneo, celebrando le eccellenze che si sono distinte in vari campi. Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia, ha avuto un ruolo centrale nella cerimonia, consegnando personalmente 3 premi e condividendo messaggi di ispirazione ... (Iltempo.it)

Premio Mediterraneo : riconoscimenti per Marotta - Calhanoglu e Immobile - “Sono molto […]. Tantissimi i premiati, volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo. (Adnkronos) – Quest'oggi a Roma, nel suggestivo Palazzo Valentini, è andata in scena la seconda edizione del "Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024", realizzato dall’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con AIPS Europe, Fondazione ... (Periodicodaily.com)

Roma celebra l’eccellenza sportiva e culturale : il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024 - La serata si è conclusa con un elenco di prestigiosi premiati quali Mehmet Akif Ustundag, presidente della Federazione turca di pallavolo, e Daniele Santarelli, tecnico della nazionale turca femminile e dell’Imoco Volley. L’evento, organizzato dall’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con AIPS Europe, Fondazione Artemisia e USSI, ha visto la presenza di numerosi volti ... (Gaeta.it)