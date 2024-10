Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Serie B, C e DR1. Re-Basket: prima gioia al PalaBigi. Castelnovo Monti supera Novellara

(Di lunedì 21 ottobre 2024)affermazione interna stagionale per la Re-2000 Reggio Emilia (4), vittoriosa 86-81 in via Guasco contro ilIseo (4) nella quinta giornata diB Interregionale. Con un roster ridotto dalle assenze dello squalificato Caridi e di Longagnani, in panchina solo per onor di firma, i bianco-blu conducono per tutti i 40’, rintuzzando i tentativi di rimonta dei bresciani: sugli scudi Alberione, autore di 30 punti (23 nel primo tempo), e Lusetti, che ne mette a segno 18. Nel prossimo turno altro appuntamento casalingo: sabato, al Bigi, arriverà la Libertas Cernusco.C.