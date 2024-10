Morte Liam Payne, licenziati due dipendenti dell’hotel: “Gli hanno fornito droga nella scatola del sapone” (Di lunedì 21 ottobre 2024) licenziati due dipendenti dell'hotel Casa Sur a Buenos Aires con l'accusa di aver fornito della droga a Liam Payne. Il cantante, ex membro degli One Direction, ha perso la vita cadendo dal balcone della sua stanza. Stando alle informazioni, si tratterebbe di un addetto alle pulizie e di un altro membro dello staff. Fanpage.it - Morte Liam Payne, licenziati due dipendenti dell’hotel: “Gli hanno fornito droga nella scatola del sapone” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)duedell'hotel Casa Sur a Buenos Aires con l'accusa di averdella. Il cantante, ex membro degli One Direction, ha perso la vita cadendo dal balcone della sua stanza. Stando alle informazioni, si tratterebbe di un addetto alle pulizie e di un altro membro dello staff.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Liam Payne - indagati due uomini - it. Man mano che gli investigatori proseguono con le indagini, nuovi elementi sul caso vengono a galla, gettando luce sulla probabile triste dinamica degli eventi che hanno portato al decesso del noto cantante. La morte di Liam Payne non smette di far scalpore. . a quanto emerso, due dipendenti. (Dailynews24.it)

Liam Payne - l’orrore sui social : spuntano le foto del corpo - fan inferociti - Allo sconcerto generato dalla scomparsa del giovane cantante si aggiunge l’indignazione dei tanti seguaci dell’artista, a seguito della pubblicazione delle foto del corpo di Liam Payne, pubblicate da “Tmz” che ha tenuto le foto online per circa due ore prima di cancellarle. Delle fotografie del corpo di Liam Payne diffuse da “Tmz”, dopo la sua morte, mercoledì 16 ottobre, in seguito a ... (Tvzap.it)

Cosa ci insegna la tragica morte di Liam Payne? - Dopo la fine dell’ultima vera boyband che l’industria musicale ricordi, arrivata nel 2016, Liam aveva incontrato non poche difficoltà ad affermarsi come solista. L’identikit di un bambino capriccioso e tendenzialmente narcisista, quello che emerge analizzando molte superstar, tracciato da psichiatri improvvisati, insoddisfatti e livorosi quali sono gli utenti medi del web. (Lifeandpeople.it)