Monza, Nesta: "Troppi rigori, così è difficile fare il difensore. Totti torna in campo? Se solo ci penso, mi faccio male" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima vittoria del Monza in questa Serie A, primo successo per Alessandro Nesta sulla panchina di un club di A. Il 3-0 al Bentegodi contro l`Hellas Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima vittoria delin questa Serie A, primo successo per Alessandrosulla panchina di un club di A. Il 3-0 al Bentegodi contro l`Hellas

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prima gioia per Nesta - Monza corsaro a Verona : Dany Mota show - CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino 11, Roma e Empoli 10; Verona, Bologna, Como e Cagliari 9, Parma e Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4. Mattatore della serata del Bentegodi è Dany Mota Carvalho. Per il Verona invece una brutta frenata e un’occasione mancata per allontanarsi dalla zona salvezza e avvicinarsi al ... (Calciomercato.it)

Hellas Verona-Monza - super-Mota porta la prima vittoria a Nesta! - L’Hellas Verona rimane a quota 9 e vede avvicinarsi le zone più basse della graduatoria. Hellas Verona-Monza, il primo sorriso di Nesta CHE RISULTATO! – Il Monza con questa vittoria esce dalla zona retrocessione per la prima volta. Sblocca il match Dany Mota al minuto 9 al volo su un assist strepitoso di Gianluca Caprari. (Inter-news.it)

Monza a Verona - Nesta "Vincere per la classifica e la fiducia" - "Ogni partita ti costringe a difficoltà diverse" MONZA - Dopo sette gare di campionato il Monza non è ancora riuscito a centrare un successo, ma solamente quattro pareggi e tre sconfitte. Un cammino che non soddisfa nessuno, a partire da Nesta che, però, non cerca alibi: "La classifica rappresenta q . (Ilgiornaleditalia.it)