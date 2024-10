Migranti, Cdm approva decreto su definizione Paesi sicuri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato un decreto legge volto a superare l’impasse creata dalla decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento di alcuni Migranti nel centro di Gjader in Albania, in quanto provenienti da Paesi non sicuri. Il decreto, sempre secondo quanto si apprende, renderebbe norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come è attualmente quella stilata dal Ministero degli Esteri. L'articolo Migranti, Cdm approva decreto su definizione Paesi sicuri proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, hato unlegge volto a superare l’impasse creata dalla decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento di alcuninel centro di Gjader in Albania, in quanto provenienti danon. Il, sempre secondo quanto si apprende, renderebbe norma primaria l’indicazione deiper il rimpatrio, e non più secondaria, come è attualmente quella stilata dal Ministero degli Esteri. L'articolo, Cdmsuproviene da Ildenaro.it.

