Mattarella presto in Cina. Opportunità commerciali e nodi globali

Mancano pochi giorni alla visita di Sergio Mattarella in Cina. La visita del Presidente della Repubblica a Pechino arriva dopo quelle di molti esponenti del governo, tra cui Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Ciò che unisce tutti gli incontri bilaterali di quest'anno è la volontà di superare senza incidenti il mancato rinnovo del memorandum d'intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta, che fu sottoscritto nel 2019 dal governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte. Per questo, si è deciso di punta sul rinnovo del partenariato strategico globale lanciato vent'anni fa.

