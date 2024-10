Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Maltempo si sposta verso il Sud dell'Italia oggi, l'Emilia Romagna respira dopo un terribile weekend meteo: l'emergenza non può essere ancora archiviata dopo la pioggia delle ultime 48 ore e lo conferma l'allerta arancione che riguarda non solo la regione più flagellata dai nubifragi ma anche Veneto e Lombardia. Fiumi e torrenti Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo L'Identità. Lidentita.it - Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilsi sposta verso il Sud dell'Italia, l'dopo un terribile weekend: l'emergenza non può essere ancora archiviata dopo la pia delle ultime 48 ore e lo conferma l'allerta arancione che riguarda non solo la regione più flagellata dai nubifragi ma anche Veneto e Lombardia. Fiumi e torrential Sud,L'Identità.

