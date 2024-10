Maltempo anche al Sud, colpite Calabria e Sicilia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo la situazione in Emilia, perchè nelle ultime ore la perturbazione si è accanita anche sul mezzogiorno, particolarmente colpite Calabria e Sicilia. Servizio di Marino Galdiero Maltempo anche al Sud, colpite Calabria e Sicilia TG2000. Tv2000.it - Maltempo anche al Sud, colpite Calabria e Sicilia Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo la situazione in Emilia, perchè nelle ultime ore la perturbazione si è accanitasul mezzogiorno, particolarmente. Servizio di Marino Galdieroal Sud,TG2000.

Maltempo anche al Sud - colpite Calabria e Sicilia - Non solo la situazione in Emilia, perchè nelle ultime ore la perturbazione si è accanita anche sul mezzogiorno, particolarmente colpite Calabria e Sicilia. Servizio di Marino Galdiero The post Maltempo anche al Sud, colpite Calabria e Sicilia first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Israele spara sull'Unifil - colpite anche basi italiane. Feriti due caschi blu indonesiani - . L’ordine per i militari dell’ Unifil , schierati lungo la Linea blu al confine, era di restare protetti e non uscire dalle basi, ma di continuare a presidiare le loro postazioni, nonostante i ripetuti moniti dell’ Idf a spostarsi per facilitare le sue azioni contro. . L’allerta era molto alta da giorni, anche da prima che Israele il 29 settembre decidesse di entrare con le sue truppe in Libano. (Gazzettadelsud.it)

Toscana - ora scatta una nuova allerta gialla - anche per le zone già colpite dall’alluvione - Per Lunigiana e Versilia l’allerta parte alle 20 del 24 settembre, quindi in anticipo. . Con la possibilità dunque che ci siano problemi per i corsi d’acqua del reticolo minore. L’allerta riguarda anche la Val di Cecina e la provincia a sud di Livorno, zone già pesantemente colpite dal maltempo con due persone, una nonna e un nipotino, dispersi dopo essere stati portati via dalla piena di un ... (Lanazione.it)