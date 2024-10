La Unahotels parte male, ma finisce in trionfo. Espugnata Trieste, la classifica è bellissima (Di lunedì 21 ottobre 2024) PALLACANESTRO Trieste 85 Unahotels REGGIO EMILIA 97 Trieste: Bossi 4, Reyes 7, Deangeli, Uthoff 24, Ruzzier 10, Campogrande, Candussi 3, Brown 11, Johnson 13, Valentine 13. N.e.: Ross e Brooks. All.: Christian Unahotels: Barford 12, Winston 28, Faye 13, Gombauld, Smith 9, Uglietti 2, Vitali 12, Grant 7, Chillo 3, Cheatham 11. N.e.: Gallo e Fainke. All.: Priftis. Arbitri: Tolga Sahin, Martino Galasso, Gianluca Capotorto Parziali: 25-19, 50-49, 71-77 Note: tiri da 3: Pallacanestro Trieste 13/32, Unahotels 12/22; tiri liberi: Trieste 20/25, Reggio 13/15. Preziosissimo e convincente blitz dell’Unahotels, che espugna d’autorità il parquet di Trieste, superando una delle squadre più pimpanti in questo avvio di stagione. Sport.quotidiano.net - La Unahotels parte male, ma finisce in trionfo. Espugnata Trieste, la classifica è bellissima Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) PALLACANESTRO85REGGIO EMILIA 97: Bossi 4, Reyes 7, Deangeli, Uthoff 24, Ruzzier 10, Campogrande, Candussi 3, Brown 11, Johnson 13, Valentine 13. N.e.: Ross e Brooks. All.: Christian: Barford 12, Winston 28, Faye 13, Gombauld, Smith 9, Uglietti 2, Vitali 12, Grant 7, Chillo 3, Cheatham 11. N.e.: Gallo e Fainke. All.: Priftis. Arbitri: Tolga Sahin, Martino Galasso, Gianluca Capotorto Parziali: 25-19, 50-49, 71-77 Note: tiri da 3: Pallacanestro13/32,12/22; tiri liberi:20/25, Reggio 13/15. Preziosissimo e convincente blitz dell’, che espugna d’autorità il parquet di, superando una delle squadre più pimpanti in questo avvio di stagione.

