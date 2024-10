La mail segreta contro Meloni: scontro senza precedenti tra politica e toghe (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il governo italiano si trova al centro di un acceso scontro con una parte della magistratura, accusata di essere “politicizzata” e di ostacolare l’azione dell’esecutivo. Il casus belli è una mail del sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, pubblicata da Il Tempo. In questo messaggio, Patarnello afferma che la premier Giorgia Meloni, non avendo inchieste L'articolo La mail segreta contro Meloni: scontro senza precedenti tra politica e toghe proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La mail segreta contro Meloni: scontro senza precedenti tra politica e toghe Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il governo italiano si trova al centro di un acceso scon una parte della magistratura, accusata di essere “politicizzata” e di ostacolare l’azione dell’esecutivo. Il casus belli è unadel sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, pubblicata da Il Tempo. In questo messaggio, Patarnello afferma che la premier Giorgia, non avendo inchieste L'articolo La: straproviene da Il Difforme.

