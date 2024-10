Incontra una donna su un sito di appuntamenti online: le mette le mani al collo e la violenta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un 34enne dell’Afghanistan è stato arrestato dalla polizia di Stato del Commissariato Celio con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna. Le manette sono scattate dopo l’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma, in seguito alla quale gli agenti hanno arrestato l’uomo trasferendolo nel carcere di Regina Coeli, dove si trova attualmente in attesa del processo. Prima l’appuntamento, poi la violenza I fatti risalgono allo scorso 23 luglio, quando il 34enne pattuì un incontro su un’app di appuntamenti con una prostituta colombiana. Secondo la ricostruzione l’uomo aveva trovato il numero di telefono della ragazza su un sito d’incontri e l’aveva contattata per organizzare con lei un incontro a pagamento. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un 34enne dell’Afghanistan è stato arrestato dalla polizia di Stato del Commissariato Celio con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una. Le manette sono scattate dopo l’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma, in seguito alla quale gli agenti hanno arrestato l’uomo trasferendolo nel carcere di Regina Coeli, dove si trova attualmente in attesa del processo. Prima l’appuntamento, poi la violenza I fatti risalgono allo scorso 23 luglio, quando il 34enne pattuì un incontro su un’app dicon una prostituta colombiana. Secondo la ricostruzione l’uomo aveva trovato il numero di telefono della ragazza su und’incontri e l’aveva contattata per organizzare con lei un incontro a pagamento.

