Il filo della memoria | Io qui per mio nonno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) di Marianna Vazzana "Io non dimenticherò mai mio, che è uno dei bimbi di Gorla sopravvissuti alla strage, e la sua storia. Quello che sono oggi è anche merito suo". Valentina Recli ha 17 anni. Insieme alla mamma Barbara e alla nonna Rosangela ha reso omaggio al monumento dei Piccoli Martiri, ieri meta di pellegrinaggio per i milanesi in occasione degli 80 anni dell’anniversariotragedia. "MioAntonio Recli – racconta la diciassettenne, studentessa al liceo sportivo – è venuto a mancare nel 2019 a 84 anni. Ma prima di allora è sempre stato presente in questa giornata. Adesso tocca a me tramandarne la, oggi sono qui per questo". La giovane sente ancora nelle orecchie i racconti del, che il 20 ottobre 1944 era in quarta elementare e aveva 9 anni. "Si è salvato perché le macerie non lo hanno schiacciato.